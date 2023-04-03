Временно оккупированный Крым ВСУ готовятся освобождать военным путем. Россияне прекрасно это осознают и уже строят линию обороны, более того, они роют окопы прямо на пляжах Евпатории.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" объяснил, после чего россияне потеряют смысл удерживать полуостров.
По словам эксперта, военные рф в Крыму никогда особо не воевали. На полуострове для них создали буквально курортные условия и они там ничем не занимались, а только отдыхали. Потому их заставили рыть окопы, ведь ничего другого те не могут делать.
"Им там сейчас могут только ставить одну задачу - тренироваться рыть окопы. Иногда они роют в таких местах, что непонятно для чего те окопы вообще там нужны. Можно еще позлословить и сказать, что российские солдаты готовятся к земле и привыкают к ней. Потому никакой военной логики в их действиях просто нет. Либо им вообще нечем занять людей. В советской армии иногда заставляли красить листочки, ну а этим ставят задачу - рыть окопы прямо на пляжах", - отметил Роман Свитан.
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Эксперт также добавил, что ВСУ будут освобождать Крым с помощью дальнобойных средств поражения, потому окопы россиян не спасут.
"Уничтожим дальними средствами поражения около двух сотен военных объяктов рф на полуострове. А потом не будет никакого смысла россиянам его удерживать. Нечем будет удерживать. Будет разрушен Крымский мост, перерезан сухопутный коридор и это будет просто толпа зеленых человечков, у которых нечем будет стрелять", - подытожил Роман Свитан.
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