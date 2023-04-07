В эфире "Radio NV" Дмитрий Снегирев сообщил об ощутимом истощении российской армии и одном из главных достижений Вооруженных сил Украины на донецком направлении - оборона Бахмута дает определенные результаты.

"Действительно, оккупанты истощаются. Активная оборона Бахмута сказалась, основная задача Вооруженных сил Украины во время обороны Бахмута - нанесение максимального поражения живой силе и технике и ВСУ с этим фактически справились", - говорит военный.

Однако, по его словам, есть и большая опасность для ВСУ – враг совершает атаку на других направлениях.

"Давайте говорить о том, что уменьшилось количество атак на бахмутском направлении, но не уменьшилось на других направлениях. В настоящее время напряженной ситуацией остается на авдеевском направлении, боевики пытаются штурмовать и продвигаться в район Красногоровки, плюс Водяное, Опытное и попытки атаковать в направлении Северное и Тоненькое.И основное направление, по моему мнению - это лиманское, где сосредоточены наиболее подготовленные подразделения оккупационной армии", - сообщил Дмитрий Снегирев.

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