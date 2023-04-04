В эфире "Politeka Online" Жданов Олег рассказал о разведчиках во временно оккупированном Крыму.
Также Жданов прокомментировал опубликованное накануне Генеральным управлением разведки Украины фото, на котором изображен украинский солдат в воде, он держит в руках оружие с подписью - "Крым, Ялта, 2023".
"Наша разведка плодотворно работает в Ялте, в Крыму на ЮБК. Военные объекты в Крыму исследуются, контролируются и передаются в Генеральный штаб вооружённых сил Украины", - говорит Жданов.
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Кроме того, военный эксперт рассказал о новых бомбах, которые начали использовать ВСУ.
"Мы сейчас начали использовать планирующие бомбы. Причем я так понимаю что сейчас вот-вот должны появиться у нас не только планирующие бомбы, но и планирующие снаряды для тех же Хаймерсов. У них дальность до 160 километров. Так что вполне возможно что мы возобновим нанесение поражения военным объектам в Крыму, а там их более 150 насчитывается. Вполне возможно, если наша разведка купается где-то в районе Ялты, то до Крымского моста осталось идти совсем чуть-чуть", - добавил эксперт.
Напомним, россияне потеряют смысл удерживать Крым после одной процедуры: «Нечем будет стрелять».
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.