В эфире "Politeka Online" Жданов Олег рассказал о разведчиках во временно оккупированном Крыму.

Также Жданов прокомментировал опубликованное накануне Генеральным управлением разведки Украины фото, на котором изображен украинский солдат в воде, он держит в руках оружие с подписью - "Крым, Ялта, 2023".

"Наша разведка плодотворно работает в Ялте, в Крыму на ЮБК. Военные объекты в Крыму исследуются, контролируются и передаются в Генеральный штаб вооружённых сил Украины", - говорит Жданов.

Кроме того, военный эксперт рассказал о новых бомбах, которые начали использовать ВСУ.

"Мы сейчас начали использовать планирующие бомбы. Причем я так понимаю что сейчас вот-вот должны появиться у нас не только планирующие бомбы, но и планирующие снаряды для тех же Хаймерсов. У них дальность до 160 километров. Так что вполне возможно что мы возобновим нанесение поражения военным объектам в Крыму, а там их более 150 насчитывается. Вполне возможно, если наша разведка купается где-то в районе Ялты, то до Крымского моста осталось идти совсем чуть-чуть", - добавил эксперт.

Напомним, россияне потеряют смысл удерживать Крым после одной процедуры: «Нечем будет стрелять».

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.