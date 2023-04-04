В эфире "Politeka Online" Олег Жданов заявил, что оккупанты нессут огромные потери. ВСУ нанесли по россиянам сокрушительный удар.

"В Авдеевке они практически повторили Угледар. Они понесли сумасшедшие потери и на сегодняшний день российское командование пытается провести перегруппировку войск для того, чтобы возобновить наступательные действия. Но пока получается довольно плохо", - говорит Олег Жданов.

Также эксперт предположил, могут ли у оккупантов быть проблема с алкоголем на поле боя. Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты не расстаются с алкоголем даже во время боевых действий.

"Алкоголь в россии - это традиционная вещь, а тем более в боевой обстановке... там кстати, не только алкоголь - там и переохлаждение. Сырость и перепады температуры сказываются очень сильно. И брожение в плане воинской дисциплины. Там очень много факторов", - добавил военный эксперт.

Напомним, россияне потеряют смысл удерживать Крым после одной процедуры: «Нечем будет стрелять».

Также сообщалось, что деоккупация Крыма набирает обороты, озвучены первые шаги: "Уже в Ялте".

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.