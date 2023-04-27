В Курганской области (РФ) в несколько раз увеличилась площадь пожара.

27 апреля МЧС РФ сообщило, что горят строения на площади 300 квадратных метров в Курганской области, что в рф.

Огонь с травы перебросился на здания и дома. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. Тушат огонь 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В российском ведомстве уточнили, что площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек, а также сухая растительность на площади 8 га.

По состоянию на 18:10 в РФ сообщили, что количество горящих жилых домов в данном регионе выросло до 76, также горят 20 хозяйственных построек. Площадь пожара увеличилась до 2500 м.кв.

Напомним, из-за крупных пожаров, на днях вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области россии, лишились домов около 660 россиян, в поселке Сосьва погиб один россиянин.

Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала российская инфраструктура российских железных дорог, повреждены линии электропередачи и трансформаторы, без электричества сидят уже 1,4 тысячи россиян.

Кроме того, сегодня 27 апреля Пожар вспыхнул в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Как сообщают россСМИ, на площади в огне, предварительно, было порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, - говорит представитель экстренных служб столицы россии.

Напомним, в Москве срочно закрывают Красную площадь - что происходит.

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