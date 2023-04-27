В результате атаки один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание, пишет Politeka.net.
Пожар ликвидирован, продолжается разбор конструкций.
В настоящее время известно о, 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города. Среди них один ребенок.
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры с места новой ужасающей атаки.
«Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами «Калибр», запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку», - сообщил президент.
Зеленский также подчеркнул, что страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского.
«Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность», – заверил президент Украины.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву резко увеличилось.
Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.