Ночью враг атаковал Николаев «Калибрамы» из акватории Черного моря, много раненых.

В результате атаки один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание, пишет Politeka.net.

Пожар ликвидирован, продолжается разбор конструкций.

В настоящее время известно о, 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города. Среди них один ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры с места новой ужасающей атаки.

«Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами «Калибр», запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку», - сообщил президент.

Зеленский также подчеркнул, что страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского.

«Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность», – заверил президент Украины.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву резко увеличилось.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.