Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о ситуации в Бахмуте, который Силы обороны защищают 265-й день. Специалист опубликовал свой анализ в телеграм-канале.
Обозреватель отметил, что на текущий момент в Бахмуте стагнация, которая заключается в отсутствии кардинальных перемен. В городе по основным направлениям, где штурмуют оккупанты, отрабатывает артиллерия сил обороны. Россияне при этом продолжают использовать авиацию, но в последнее время их активность снизилась.
"Самый сложный - северный сектор. РОВ пытаются любой ценой продвинуться сейчас к ул.Крайней. Спускаются они параллельно Леваневского, в основном через 3-ю школу. В районе "Аллеи роз" у них всё не настолько радужно, поэтому стараются идти вдоль Чкалова и Дачной", - добавил эксперт.
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Специалист не исключает, что улица Крайняя может стать основной линией боестолкновений в ближайшее время, определяющей зоны контроля российской и украинской армии. Но в рамках боев за Бахмут долго это может не продлиться. При этом южный сектор обороны остается неизменным, где украинские силы продолжают стоять на своих позициях.
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