Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о ситуации в Бахмуте, где оккупанты пытаются взять важный рубеж.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о ситуации в Бахмуте, который Силы обороны защищают 265-й день. Специалист опубликовал свой анализ в телеграм-канале.

Обозреватель отметил, что на текущий момент в Бахмуте стагнация, которая заключается в отсутствии кардинальных перемен. В городе по основным направлениям, где штурмуют оккупанты, отрабатывает артиллерия сил обороны. Россияне при этом продолжают использовать авиацию, но в последнее время их активность снизилась.

"Самый сложный - северный сектор. РОВ пытаются любой ценой продвинуться сейчас к ул.Крайней. Спускаются они параллельно Леваневского, в основном через 3-ю школу. В районе "Аллеи роз" у них всё не настолько радужно, поэтому стараются идти вдоль Чкалова и Дачной", - добавил эксперт.

Специалист не исключает, что улица Крайняя может стать основной линией боестолкновений в ближайшее время, определяющей зоны контроля российской и украинской армии. Но в рамках боев за Бахмут долго это может не продлиться. При этом южный сектор обороны остается неизменным, где украинские силы продолжают стоять на своих позициях.

Напомним, украинцам раскрыли план российского командования и реальную ситуацию в Бахмуте

А еще Politeka сообщала, что угроза повторного вторжения из Беларуси: сколько подразделений сейчас у границы с Украиной

Также Politeka писала, что в рф готовят диверсии в море, реальна ли угроза



