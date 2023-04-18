Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в настоящее время угрозу повторного вторжения с территории Беларуси можно оценивать как минимальную.

"На территории РБ не только не отмечается формирование ударной группировки, но и фиксируется уменьшение контингента российских оккупационных войск (РОВ). Несмотря на проведение в Беларуси комплексной проверки боеготовности армии, опасной для Украины концентрации сил и средств в приграничных районах не фиксируется. Суммарное количество подразделений ВС РБ у границы с Украиной не превышает 1,8 тыс. л/с", — пишет эксперт.

В частности, подразделения ВС Беларуси размещены вдоль границы с Украиной в:

р-н Ужово и Пинск (Брестская обл.) - 38 ОДШБр

Гомель - ТГр 77 ОРЕАДВ 336 РЕАБр и 111 АБр

Иваново (Берестейская обл.), Приболовичи, (Гомельская обл.) - 5 ОБр СпП

Лельчицы, Брагин, Зябровка-2 (Гомельская обл.) - 1 ПДБ 103 ОПДБр

При этом российский контингент на территории РБ уменьшился до 2 800 л/с. Они размещены на полигонах:

Обуз-Лесновский – до 700 л/с в составе 31 танк, 6 ББМ, 4 ед. артиллерии

Лепельский - до 1700 л/с, 9 ББМ

Осиповичский - до 400 л/с, 30 ед. артиллерии.

"Таким образом, те силы и средства РОВ, которые сосредоточены в РБ, даже в случае их объединения с армией Беларуси, недостаточны для повторного вторжения на северный плацдарм Украины и присутствуют в РБ для сковывания СОУ, параллельно проходя подготовку на полигонах", — добавил Александр Коваленко.

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