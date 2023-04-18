Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российское командование продолжает стягивать в Бахмут силы, чтобы одновременно усилить давление в городе и держать высокую интенсивность боёв в поле.

"Результативно? Не особо... Попытки перерезать 0506 по Хромово и 0504 по Ивановское, за прошедшие сутки у РОВ не увенчались успехом. Так же, рывок через канал к Ступочкам оккупантам не удался, хотя, некоторые "картографы" указывают данную локацию как успешно форсированную РОВ. Полёвки зарылись, но отрицательно.

К юго-западу от Ивановского, лесной массив остаётся для россиян так же недостижимым, зайти и взять его под контроль им так и не удаётся. Таким образом, Бахмут как не находился, так и не находится ни в оперативном, ни, тем более, в тактическом окружении", — пишет эксперт.

По его словам, в самом городе продолжаются "адские качели" — противостояние на уровне отдельных позиций, переходящих постоянно из рук в руки.

"Чайковского остаётся под контролем ВСУ, буфер в виде кварталов между Корсунского сохраняется. Жёсткое противостояние продолжается в районе железки, переход которой на правую сторону заканчивается для РОВ, зачастую, плачевно. Полный огневой и частично физический контроль железки за ВСУ. Фактически, можно говорить о том, что в этой локации превалирует наша инициатива.

Россияне усилили давление в северном секторе. Видимо, в надежде, что их рефлексии в районе Хромово отвлекут часть наших ресурсов из города. Пытаются ползти по улицам Победы, Обороны и Леваневского. План их понятен - физический контроль над Юбилейной. А это 2 км недружелюбной застройки", — добавил Александр Коваленко.

Также военный обозреватель отметил, что продолжается интенсивное применение оккупантами авиации и артиллерии по городу.

"С другой стороны, сегодня в районе Бахмута был замечен трофейный ТОС-1А "Солнцепёк", который, насколько можно судить, не значился среди документально подтверждённых трофеев систем данного типа. Сложно сказать, это свежий трофей или нет, пока уточнить не смог, но размещение этой системы в зоне без БК бессмысленно, поэтому, предварительные выводы пока соответствующие. В целом, не смотря на очень сложную обстановку, ВСУ продолжают держать оборону и ситуацию под контролем", — резюмировал эксперт.

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