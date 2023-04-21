Падение авиабомбы в российском Белгороде не станет последним подобным инцидентом в истории страны-агрессора.

Убеждение в этом высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя взрыв в Белгороде, который стал результатом падения российской авиабомбы, пишет Politeka.net.

Так Коваленко отметил, что произошедшему он не удивлен.

«Поскольку неоднократно предупреждал россиян, радовавшихся применению этих бомб по территории Украины, что они будут падать и на их головы. Так оно и произошло и будет происходить», - отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что 12 марта 2023 в Кубышевском районе Донецка на головы местным жителям рухнула бомба ФАБ-500 M62 с российским модулем управления и коррекции, делающим из бомбы свободного падения подобие планирующей, корректируемой бомбы.

Сам модуль тогда приземлился в 500 метрах от бомбы.

«Данные модули изготавливаются кустарно, быстро и в большом количестве. Но из-за всего вышеперечисленного они ненадёжные и не редко попросту разваливаются в воздухе. И то, что в Белгороде рухнула бомба, а буквально месяц назад в Донецке, заставляет задаться вопросом, а сколько рухнуло в полях и лесах? Но, что самое интересное в этой истории, это даже не то, что мо рф в коем-то веке призналось, что они бомбят Белгород и не то, что подтверждается факт низкого качества российских планирующих бомб… », - подытожил Коваленко.

Тем временем в Сети появилось видео вчерашнего взрыва в Белгороде.

На кадрах можно увидеть, как один из автомобилей взрывной волной забросило на крышу "Пятерочки".

Также сообщалось о раненых.

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