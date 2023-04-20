В странах Скандинавии обеспокоены тем, что в северных водах российские суда проводят разведку, чтобы выявить расположение интернет и силовых кабелей, нефтепроводов и ветряных электростанций.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отвечая на вопрос, реальна ли угроза таких диверсий от рф. Эксперт навел пример: 1 июля 2019 в Баренцевом море затонула сверхсекретная и уникальная для российского флота подводная лодка АС-12 "Лошарик". Данную лодку называли научной, для выполнения гидрографических исследований, но никогда тем чем она являлась - диверсионной АПЛ.

"6 июля, в условиях повышенной секретности в Санкт-Петербурге были похоронены погибшие на АС-12 офицеры высшего ранга, а на сокрытие трагедии было выделено $3 млн, дабы в информационном пространстве нивелировать и размыть любую информацию про "Лошарик". И не зря...", - сообщил Коваленко.

По словам эксперта, если перечислить версии, мог ли “Лошарик” отрабатывать взаимодействие с различными системами оружия, имитируя пока еще не существующее оружие “судного дня” – проект «Посейдон» с его носителями АПЛ БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье» — конечно же, мог.

"Мог ли “Лошарик” отрабатывать нарушение целостности и осуществление прослушки подводных гражданских и военных кабелей связи или размещение российской позиционной системы подводного наблюдения «Гармония» и размещение изделий для борьбы с гидроакустической противолодочной системой SOSUS? Конечно же, мог!

Могла ли АС-12 отрабатывать минирование морской инфраструктуры вероятного противника? Безусловно", - добавил Александр Коваленко.

Также он добавил, что в СССР и в россии были специальные подразделения боевых пловцов, которые должны были выполнять задачи по минированию объектов других стран в морской зоне.

Кроме того, в апреле 2019 норвежские рыболовы обнаружили в районе Финнмарк кита-белуху с закрепленной на ней камерой типа GoPro.

Бойцы российского спецназа часто посещали территорию архипелага Шпицберген и материковую часть Норвегии, проводя там разведку местности, изучали важные объекты инфраструктуры.

К тому же, морские диверсии дают россии серьёзное преимущество.

"Например - подрыв кабеля связи. Необходимо проводить расследование, чтобы обвинить в содеянном, например, россию. А глубоководные расследования это непростой и трудоёмкий процесс. Это позволяет россии выигрывать время, получая очень быстрый результат, без последствий для себя", - резюмировал Коваленко.

Напомним, украинцев ошеломили условия жизни российских военнопленных.

Также стали известны обстоятельства гибели на фронте экс-нардепа Олега Барны.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь известного предателя Украины спряталась среди переселенцев.