Некоторые россияне, которые сейчас находятся в украинском плену, не видели таких комфортных условий даже у себя дома.

Об этом рассказывают украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, сделавшие серию фотографий, посвященных условиям жизни российских военнопленных, пишет Politeka.net.

Фотографы говорят на своей странице в Instagram, что удерживают пленных в условиях, похожих на неплохой санаторий. И этим нужно гордиться, ведь Украина проявляет себя как современное государство, придерживающееся цивилизованных европейских ценностей.

«В отличие от страны оккупанта. А еще это наш обменный фонд, помним об этом», - отмечают Либеровы.

Итак, у попавших в плен российских оккупантов есть абсолютно все для жизни - полноценное трехразовое питание, с соблюдением норм калорий, госпиталь с рентгеном, современным стоматологическим кабинетом, квалифицированными врачами, психолог.

Также они могут работать – собирать мебель или пакеты. Зарплата – 30-40 грн в сутки. Также Либеровы напомнили, что все это время военнопленные продолжают получать зарплату от России.

В выходной день, в воскресенье, оккупанты прогуливаются по территории, играют в футбол, шашки, смотрят телевизор, ходят в церковь.

Как оказалось, даже после такого отношения со стороны Украины оккупанты не жалеют, что пришли с войной. По крайней мере, говорят Либеровы, те, с кем они успели пообщаться.

«Так и не произнесли ни слова раскаяния. Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не совершили ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу россии. Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным контролем, например, среди вагнера многие заболевания запущенными гепатитом и туберкулезом», - рассказывают фотографы.

В комментариях к фотографиям украинцы удивляются, что у тех, кто пришел убивать украинцев, условия для жизни лучше, чем в больницах, где находятся раненые украинские военные и в помещениях, где разместили переселенцев.

«Единственное чего я не понимаю, это почему у этих убийц условия лучше, чем в больницах, где находятся наши раненые военные. У нас в тюрьмах, в госбольницах и много где, худшие условия, чем у этих палачей. Почему так?",

«Они спят на чистой постели, имеют возможность купить себе средства гигиены, а больница в Днепре, куда привозят тяжелораненых наших бойцов - просит самые необходимые вещи, потому что просто не хватает ничего. что плохо....»,

«Моего любимого привезли с воспалением легких с фронта в военный госпиталь, где, извините, чтобы ходить в туалет – дыра в полу, на которую даже смотреть отвратительно. О питании я вообще молчу, как на таком питании поправиться – неизвестно»,

«Работа по выбору еще и им... У нас не хватает саперов разминировать деоккупированные территории, пусть бы своими ножками разминировали бы то, что поминировали. Было бы гораздо больше пользы от такой работы».

Напомним, впервые в плен ВСУ попала женщина.

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