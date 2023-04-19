Незадолго до своей гибели на передовой бывший народный депутат Олег Барна оставил сообщение на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Богу, Олег Барна просил даровать ему силу и запал, чтобы бороться с оккупантами, пишет Politeka.net.

«Господи! Даруй силу и запал, помоги освободить нашу землю от русского изверга и от московского попа! Слава Иисусу Христу! Слава Украине!".

В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования семье и друзьям Барны:

«Царство вам небесное. Вечная память»,

«Покойтесь с Богом, господин Олег»,

«Вечная и светлая память Герою»,

«Очень тяжело... я всегда следила за его постами... так не должно быть... Листала ФБ ... и шок... Вечная память Герою».

Также Олег Барна рассказывал в Facebook о вкусных гостинцах на Пасхальный стол для его подразделения 68 Егерской бригады.

«Особенно благодарность за образки Святой Покровы Пресятой Богородицы, которые нас будут оберегать, и за иллюстрации детей с поздравлениями и пожеланиями здоровья и Победы. Чистосердечно вам благодарны!», - писал Олег Барна.

Напомним, бывший народный депутат Олег Барна, вероятнее всего, погиб в бою. В бригаде, где служил Барна, сообщили, что, скорее всего, Олег Барна погиб, но его тело еще не эвакуировали.

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко написала в Facebook: "Брат Олега, Степан, сейчас говорил с Петром Порошенко, подразделение Олега пока не подтверждает гибель побратима, тела никто не видел. Молимся, чтобы случилось чудо".

О гибели Олега Барны сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, Барна погиб 17 марта.

18 марта экснардепу должно было исполниться 56 лет.

«На войне погиб депутат Верховной Рады 8 созыва Олег Барна. Это уже второй народный депутат ВР моего созыва, погибший на войне, защищая Украину. В марте прошлого года, защищая Киев от российских захватчиков, погиб нардеп Александр Марченко. Вечная память отдавшим жизнь за Свободу и Независимость Украины. Мои соболезнования родным и близким», - написал в своем телеграмм-канале политик, общественный деятель и бывший народный депутат Борислав Береза.

Напомним, сильный пожар вспыхнул после новой атаки "Шахедами".

Также сообщалось, что Украина может компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления.

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