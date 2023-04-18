Девушка, как и ее отец, поддерживала российских захватчиков, но после освобождения правобережья Херсонщины решила бежать не в Москву, а в Винницкую область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, речь идет о 30-летней дочери бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.

После захвата поселка молодая женщина одним из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

Ее назначили главой «отдела», где она занималась введением образовательных «стандартов» РФ на территории захваченной общины.

«Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона», - рассказали в СБУ.

Так, коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием «мы вместе с россией», во время которого была одобрена так называемая «декларация развития региона».

Практически она была планом интегрирования юга Украины в экономику России.

Однако после освобождения правобережной части Херсонской области дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки решила ехать не в Россию, которую поддерживала, а в Винницкую область. Там она скрывалась под видом переселенки.

Там ее и задержали сотрудники СБУ.

На основании собранных улик ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора).

Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 12 лет заключения.

Комментируя арест приспешницы оккупантов, украинцы удивляются, почему она не уехала в россию, ради которой предала родное государство, а также выражают надежду, что суд ее не отпустит.

«Предавать Страну, в которой живешь.....в голове не укладывается. Продать свою совесть, душу за деньги... и что дальше? Продолжение жизни за решеткой, потому что сеешь то и пожнешь»,

«Почему она приехала в Винницкую область? Почему не в Москву? Предателям по заслуге, уже тот факт, что при помощи коллаборантов убиты, замучены, похищены тысячи детей, изуродованы судьбы и это не шутки. Суд решит, что с ней делать, но без наказания таких людей нельзя оставлять»,

«Я не понимаю, почему такие предатели предатели и коллаборанты переезжают в Винницу или в любой из других городов Украины. Чего не на Россию? Если вам так не комфортно и плохо в Украине, что вы ее предаете, то чего не свалить на Россию»,

«Сколько еще таких переселенцев прячутся в Украине, ждут свое время»,

«Из-за таких погибают ребята и мирные люди»,

«От чего эти все уроды к россиянам не убегают, там же все так, как они хотят!»,

«Отсидит год через два и будет гадить снова…» .

Напомним, 4 июня СБУ объявила Турулеву подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность), согласно которой ему грозило до 10 лет тюрьмы.

22 июня того же года в Херсонской области был взорван автомобиль Турулева. Сам коллаборант получил легкие повреждения.

Напомним, выяснилось, кто помогал россиянам похищать украинских детей.

Также сообщалось, зачем Путин притащился на оккупированную территорию Украины.

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