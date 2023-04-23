Общественный и политический деятель поделился своим мнением.

В эфире "Politeka Online" Леонид Гозман, российский общественный и политический деятель, президент общественного движения «Союз правых сил» назвал главный "триггер" раскола.

"Элита предельно недовольна, естественно, чему быть довольным? Все изменения будут не с улицы, а от раскола элит. Я полагаю, что успехи Вооруженных сил Украины могут этот раскол подтолкнуть, могут послужить триггером, очевидным триггером будет освобождение ВСУ Крыма. Это будет очевидный триггер для глубочайшего политического кризиса в России. Не из военно-стратегическего значения, а из-за символического значения Крыма", - говорит Гозман.

Также Леонид Гозман добавил, что вопрос Крыма стоит для путина крайне остро.

"Другие успехи ВСУ путин может замалчивать, например, после освобождения вашими войсками Херсона , как кто-то говорит, он слово Херсон не произносил это слова больше никогда. Но не говорить слово Крым - не получится, потому что Крым особое место для России, и Крым - особое место для путина в его политической биографии. Захват Крыма был пиком его "царствования". Поэтому я надеюсь, что после освобождение Крыма - в РФ будет глубокий кризис и может быть смена власти", - говорит политический деятель.

Напомним, Путин станет договороспособным в ближайшее время: кто заставит диктатора сесть за стол переговоров.

Также сообщалось, что ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок.