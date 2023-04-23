Общественный и политический деятель поделился своим мнением.
В эфире "Politeka Online" Леонид Гозман, российский общественный и политический деятель, президент общественного движения «Союз правых сил» назвал главный "триггер" раскола.
"Элита предельно недовольна, естественно, чему быть довольным? Все изменения будут не с улицы, а от раскола элит. Я полагаю, что успехи Вооруженных сил Украины могут этот раскол подтолкнуть, могут послужить триггером, очевидным триггером будет освобождение ВСУ Крыма. Это будет очевидный триггер для глубочайшего политического кризиса в России. Не из военно-стратегическего значения, а из-за символического значения Крыма", - говорит Гозман.
Также Леонид Гозман добавил, что вопрос Крыма стоит для путина крайне остро.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Россияне свозят в Москву все ПВО: идет подготовка к ударам 9 мая, что происходит
Оккупанты бросили в бой экспериментальные подразделения "Шторм": что украинцам нужно о них знать
Всеобщая мобилизация в Украине: могут ли призвать с инвалидностью III группы
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
"Другие успехи ВСУ путин может замалчивать, например, после освобождения вашими войсками Херсона , как кто-то говорит, он слово Херсон не произносил это слова больше никогда. Но не говорить слово Крым - не получится, потому что Крым особое место для России, и Крым - особое место для путина в его политической биографии. Захват Крыма был пиком его "царствования". Поэтому я надеюсь, что после освобождение Крыма - в РФ будет глубокий кризис и может быть смена власти", - говорит политический деятель.
Напомним, Путин станет договороспособным в ближайшее время: кто заставит диктатора сесть за стол переговоров.
Также сообщалось, что ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок.