Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта.

Его заявление прокомментировал военный эксперт Игаль левин.

"Запад видит, что блеф рф остается блефом, красных линий нет и россия не предпринимает никаких шагов, а только грозится. Тот, кто грозится - не опасен. Если кто-то действительно хочет ударить - он ударит. Они бы давно уже нанесли удар по "центру принятия решений" и бомбили эшелоны поставок западных стран. Тоже самое с ядерным ударом.

То, что они постоянно грозятся, указывает на то, что собака лает, а караван дальше идет. Никто не будет бояться лающей собаки.

Немцы уже прекрасно поняли. И нужно понимать, что немцы - это большие технократы и к таким вещам они относятся на полном серьезе. Нацбилдинг и государственное строительство. И теперь немцы очень хорошо знают россию.

Все на Западе говорят, что война затягивается и все говорят, что будет длится в том числе до конца этого года и дальше. А значит нужно делать окончательный выбор и немцы его сделали: военные цели Украины в россии - это легитимные цели с точки зрения правила ведения войны где бы они не находились.

Сейчас они не задумываются на счет военной техники): сразу просят - сразу дают (из того, что есть)", - говорит Игаль Левин.

Напомним, Авдеевке грозит окружение, люди в городе плачут: «За что нас так мучают?».

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