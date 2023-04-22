Сейчас украинские защитники создают такие условия, чтобы армия рф снова пошла "на жест доброй воли".

Украинская армия готовит контрнаступление на фронте. Есть несколько направлений, где могут ударить бойцы ВСУ. Сейчас защитники ведут разведку боем и "кошмарят" российских захватчиков.

Военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский в эфире Politeka-Online рассказал о плацдарме для атак, который рассчищают украинские защитники.

По словам военного эксперта сейчас ВСУ ведут активную оборону. Это не только точечные удары артиллерии в местах накопления армии россии, но и другие специальные операции.

"Мы немножко шалим, ведем активную оборону и активно тревожим противника. Это не только нанесение ударов из артиллерии, HIMARS и систем залпового огня. Сюда также входят действия наших диверсионно-разведывательных групп на левом берегу Днепра. Это сильно влияет на умы противника, создавая элементы паники", - объяснил Сергей Грабский.

Он также добавил, что ВСУ занимает плацдарм на левом берегу Днепра. Сейчас украинские защитники создают там такие условия, чтобы армия рф снова пошла "на жест доброй воли" или она там будет полностью уничтожена.

"Выбор у россиян небольшой. Они еще могут сбежать в Крым. Мы старательно не уничтожаем Крымский мост для того, чтобы они могли покинуть нашу территорию, сохранив свои жизни. Потому на левом берегу ведется работа, а наступательные действия наших войск там не останавливались ни на минуту", - добавил Сергей Грабский.

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