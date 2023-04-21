Китаю сейчас выгодно, чтобы путин и лукашенко остались при своей власти.

Как сообщил Рамис Юнус в эфире "Захід нет", визиты представителей Китая в рф имеют определенную цель.

"Не воспринимайте визиты китайских чиновников в Кремль через призму того, что что-то изменилось. Ничего не изменилось , потому что Китай официально и публично показывает, как он голосует в ООН, показывает публично свою позицию с 12 пунктах, которые он объявил. И визит Си Цзиньпина показывает четко разницу в подходах. Китай заинтересован в сохранении тех территорий, как географии, в лоне своего центра, нового многополярного мира, где главную роль будут играть два полюса - американцы и китайцы. Поэтому его выгодно, чтобы Лукашенко и Путин остались, но ему не выгодно, если Путин начнёт делать что-то такое, что в результате Китай потеряет эту географию", - говорит Рамис Юнус.

По словам Рамиса Юнуса, Китай ждет контрнаступления ВСУ.

"Плюс Китай рассчитывает на то, что путин станет договороспособным в ближайшее время, но если сегодня его договороспособность не на том уровне, именно после успешних контрнаступлений ВСУ, которые рано или поздно состоятся - тогда и Китаю будут легче объяснить Кремлю, что надо делать, а что не надо делать для того, чтобы тот же Китай мог сохранить россию и режим путина, и чтобы эта география осталась под контролем Китая", - резюмировал политолог.

Напомним, оккупанты рванули в наступление еще по двум направлениям: где сейчас идут бои.

Также сообщалось, что Россия окончательно лишилась шансов на победу: Си Цзиньпин "кинул" путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Киеве адвокат ждал оккупантов и помогал уничтожать "HIMARS": привлек экс-ВСУшника.