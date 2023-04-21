Так, наступление врага на Востоке продолжается, в то время как отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать, на Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне, пишет Politeka.net со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

«Эпицентром остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия в четырех направлениях одновременно - Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское», - сообщила Маляр.

По ее словам, на большинстве из них благодаря украинским защитникам врагу не удается продвигаться вперед. В этих направлениях украинские воины не только обороняются, но и активно действуют.

«Кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел», - сообщила Маляр.

Самым горячим местом остается город-крепость Бахмут. Там, сообщила Маляр, сейчас идут ожесточенные бои.

«Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается.

Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая», – заверила Маляр.

Тем временем министр Украины Алексей Резников сообщил о плодотворной двусторонней встрече с американскими коллегами.

"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции", - написал он в Twitter после встречи с министром обороны США.

Так, СМИ сообщают, что США начнут учить украинских военных на танках Abrams в ближайшие недели.

По данным Associated Press, решение было принято во время заседания на базе Рамштайн.

31 танк прибудет на полигон в Германии в конце мая, а украинские военные начнут обучение через несколько недель. В общей сложности тренировка продлится около 10 недель, сообщили официальные лица США.

Напомним, ранее бойцы ВСУ сообщили об обстановке в Бахмуте, оккупанты пытаются захватить "дорогу жизни".

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару.

Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар вспыхнул после новой атаки "шахедами".