В своем ютюб-канале Иван Яковина поделился мнением относительно дальнейших отношений Китая и российской федерации.

"Си Цзиньпин путину ничего не даст и ничем не поможет, а наоборот, Си Цзиньпин начнет потихоньку отдаляться от путина. Результаты визита Си Цзиньпина не нулевые, а отрицательные. Китай россии нечего не дает и даже не позволит Северной Кореи помочь россиянам. Более того, стало известно, что китайский центробанк запретил ввозить в россию наличные юани", - говорит Яковина.

По словам журналиста, в кремле цепенеют от ужаса из-за непонимания, что будет дальше с рф.

"Китай планомерно дистанцируется от российской федерации, отрезает ее от себя и обитатели кремля и простые "ватники" просто цепенеют от ужаса глядя на то, что происходит. Потому что все их надежды были связаны с Китайской народной республикой и каким-то ленд-лизом оттуда. Миллион раз было заявлено всей этой публикой, что Китай нам поможет, Китай наш брат, Китай наш друг и имплицитно они говорили - да, без Китая нам будет очень тяжело, в общем без Китая мы не вытянем. Вот сейчас получается, что не вытянут", - сообщил журналист.

Яковина добавил, что российские "ура-патриоты" не верят в победу путинского режима.

"Самые оголтелые ватники, типа гиркина, уже поняли, что действительно, российская федерация лишилась шансов на победу в этой войне, что украинское контрнаступление, скорее всего, уничтожит основы действующего в россии режима", - резюмировал журналист-международник.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне потеряют смысл удерживать Крым после одной процедуры: «Нечем будет стрелять».

Кроме того, Politeka.net писала, что вступление Финляндии в НАТО напрямую поможет Украине против рф: «Будут перенаправлены…».