По словам Левина, завышенная уязвимость русских военных объектов на Кольском полуострове имеет особенное значение для восприятия опасности Россией, об этом офицер армии обороны Израиля сообщил на странице в Телеграмм.

"Расположенный к востоку от Северной Норвегии и Финляндии, Кольский полуостров имеет ключевое значение для национальной безопасности России. Здесь базируется Северный флот России, в состав которого входят подлодки с баллистическими ракетами, гарантирующие ядерный потенциал страны для нанесения второго удара, а также ударные подлодки и надводные корабли, оснащенные крылатыми ракетами", - говорит Левин.

В качестве примера он вспомнил публикацию министерства обороны РФ с декабря 2022 года, где авторы статьи отметили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО в основном является юридической формальностью, поскольку их отношения с НАТО уже установлены, это следует рассматривать как непосредственный вызов для России.

"На территории Финляндии и Швеции могут быть размещены войска, вооружение и оборудование НАТО. Во-вторых, НАТО может разместить в Финляндии "оперативно-тактические ракетные комплексы", что создаст угрозу как военно-промышленному комплексу Архангельской области, так и транспортной инфраструктуре. В статье утверждается, что Россия должна подготовиться к этим возможным рискам, наращивая свои силы в этом районе, а также планируя дальние высокоточные удары по целям в Финляндии и Швеции", - написал Левин.

По словам офицера, членство Финляндии в НАТО напрямую помогает Украине в войне против РФ, потому что Кремль не может оставить Кольский полуостров незащищенным.

"Ощутимая часть сил и средств ВС РФ будут туда, несомненно, перенаправлены с других возможных и потенциальных направлений", - резюмировал военный.

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