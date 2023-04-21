Как оказалось, в прошлом адвокат был работником прокуратуры. Но аттестацию ему сдать не удалось, поэтому из органов прокуратуры его в 2021 году уволили, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Но заниматься адвокатской деятельностью ему оказалось недостаточно.
«Подозреваемый, завербованный рф, собирал информацию о стратегически важных военных объектах и современном вооружении ВСУ. В дальнейшем он должен был передавать ее своим кураторам – представителям спецслужб россии», - рассказали в прокуратуре.
За такую работу подозреваемый мечтал в будущем занять руководящий пост в созданных государством-агрессором правоохранительных органах Киева. Мужчина, как оказалось, ожидал, что украинская столица будет оккупирована.
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Для сбора информации о местах дислокации с координатами базирования, в частности, американских реактивных артиллерийских систем «HIMARS», адвокат привлек своего знакомого – бывшего военнослужащего ВСУ.
«За такие данные адвокат пообещал ему вознаграждение от 5 000 до 10 000 долларов США и должность в правоохранительных органах окупантов. Получить вознаграждение эксвоенный мог только после уничтожения техники государством-агрессором», - рассказали в прокуратуре обстоятельства дела.
Адвокат был задержан после передачи ему имитационных специально изготовленных план-карт с координатами расположения ракетных систем и видео перемещения военной техники.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
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