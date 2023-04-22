В Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля зафиксированы массированные обстрелы .
Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино.
В Марьинской общине повреждены три частных дома, а семь в Красногоровке, Максимилианивке и Звездном.
Утром оккупанты накрыли артобстрелом Курахово вблизи государственного предприятия.
На Горловском направлении россияне ударили как минимум четырьмя ракетами по Константиновке, известно, что повреждены 3 двухэтажки, 5 частных домов, 2 здания на территории социального учреждения и админздание.
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В Нью-Йорке ранены два человека, среди них есть ребенок.
"Родители были предупреждены об опасности, но пренебрегли ею", - говорится в сообщении Донецкой областной военной администрации.
В городе повреждено по меньшей мере шесть домов и инфраструктурный объект. В Бахмуте зафиксировано повреждение еще 5 многоэтажек.
На Лисичанском направлении под обстрелами окрестности Лиманского общества, к счастью, без жертв.
За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще двоих.
Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина – это блеф.
Как сообщала Politeka, определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.
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