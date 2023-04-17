Такие страшные данные обстрелов за минувшие сутки приводит Генштаб ВСУ, пишет Politeka.net.
Так, на утро 17 марта на Волновахском направлении повреждены 5 домов в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка.
На Донецком направлении повреждены два дома в Соловьевом Очеретинской общине, зафиксированы три обстрела Курахово и одиночные обстрелы Авдеевки.
«На Горловском направлении накануне Константиновка получила два ракетных удара — враг ударил по территории предприятия, повредил три здания и машину», - сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Громко было в Часовоярской общине. На Лисичанском направлении под огнем Звановка и Переездное, также россияне в течение суток обстреливали Северск.
Только в сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 4 погибших.
"Ужасно", - комментируют в соцсети новые атаки рашистов на Донбасс.
От массовых вражеских ударов пострадало и правобережье Херсонщины. Под удар российской армии попали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, которые враг обстрелял из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, БПЛА и авиации.
Повреждена территория базы отдыха, складские помещения, дома, хозяйственные постройки, автомобили и сельскохозяйственная техника.
Захватчики нанесли бомбовые удары по городу Берислав и окрестным селам, там повреждена жилая и гражданская инфраструктура.
От прямых попаданий некоторые дома уже не подлежат восстановлению.
Кроме того, в результате неоднократной атаки с дронов и сброса гранатометных выстрелов на жилые кварталы города Берислав повреждены три служебных автомобиля полиции и гражданских.
Под круглосуточным вражеским огнем был и областной центр, взрывной волной в квартирах многоэтажек выбиты стекла, разбиты фасады зданий, разбиты кровельные покрытия.
«В микрорайоне Таврический во время артиллерийского обстрела войсками России погибли две женщины, изуродованное здание школы», - сообщили в полиции Херсонской области.
В пригородах снарядами разбиты стекла на окнах домов, иссечены обломками автотранспорт. Также враг непрерывно атаковал микрорайон Корабел и прибрежную зону. Оккупанты обстреляли дачный кооператив возле села Садовое, в результате атаки ранения получила 59-летняя женщина.
Напомним, в Бахмуте заметили нечто очень странное.
Также сообщалось, что в Польше начали раздавать повестки – что происходит.