Российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара.

Такие страшные данные обстрелов за минувшие сутки приводит Генштаб ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, на утро 17 марта на Волновахском направлении повреждены 5 домов в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка.

На Донецком направлении повреждены два дома в Соловьевом Очеретинской общине, зафиксированы три обстрела Курахово и одиночные обстрелы Авдеевки.

«На Горловском направлении накануне Константиновка получила два ракетных удара — враг ударил по территории предприятия, повредил три здания и машину», - сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Громко было в Часовоярской общине. На Лисичанском направлении под огнем Звановка и Переездное, также россияне в течение суток обстреливали Северск.

Только в сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 4 погибших.

"Ужасно", - комментируют в соцсети новые атаки рашистов на Донбасс.

От массовых вражеских ударов пострадало и правобережье Херсонщины. Под удар российской армии попали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, которые враг обстрелял из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, БПЛА и авиации.

Повреждена территория базы отдыха, складские помещения, дома, хозяйственные постройки, автомобили и сельскохозяйственная техника.

Захватчики нанесли бомбовые удары по городу Берислав и окрестным селам, там повреждена жилая и гражданская инфраструктура.

От прямых попаданий некоторые дома уже не подлежат восстановлению.

Кроме того, в результате неоднократной атаки с дронов и сброса гранатометных выстрелов на жилые кварталы города Берислав повреждены три служебных автомобиля полиции и гражданских.

Под круглосуточным вражеским огнем был и областной центр, взрывной волной в квартирах многоэтажек выбиты стекла, разбиты фасады зданий, разбиты кровельные покрытия.

«В микрорайоне Таврический во время артиллерийского обстрела войсками России погибли две женщины, изуродованное здание школы», - сообщили в полиции Херсонской области.

В пригородах снарядами разбиты стекла на окнах домов, иссечены обломками автотранспорт. Также враг непрерывно атаковал микрорайон Корабел и прибрежную зону. Оккупанты обстреляли дачный кооператив возле села Садовое, в результате атаки ранения получила 59-летняя женщина.

Напомним, в Бахмуте заметили нечто очень странное.

Также сообщалось, что в Польше начали раздавать повестки – что происходит.