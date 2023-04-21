Военный эксперт Сергей Грабский рассказал об ударах оккупантов и где сейчас идут активные боевые действия.

Активная фаза боев сейчас не только в Бахмуте.

Эксперт назвал эфире телемарафона еще одно крайне сложное направление.

"Не только Бахмутом единым живо оборона Украины. Противник пытается вести активные боевые действия в районе Кременной пытаясь протесниться в Серебрянском лесничестве, вытесняя наши подразделения оттуда, используя такую же тактику которую используют в Бахмуте. Мы продолжаем наблюдать попытки противника продвинуться, безуспешные, продвинуться в районе Авдеевки, где он тоже не снижает интенсивность атак в силу того, что Бахмут для них стал целью номер 1. На небольшой процент снизилась интенсивность атак именно на авдеевском направлении", - говорит Грабский.

По словам военного, только на одном направлении противник попытался совершить попытку тактического продвижения.

"То место, которое когда то называлось Марьинкой - тоже находится под постоянными штурмовыми действиями. У противника была попытка продвинуться в районе населенного пункта Победа, эти попытки были остановлены. Продолжаются массированные обстрелы наших позиций в районе Угледара, хотя так противник не совершает каких-то массированных наступательных действий. В течение последних нескольких дней противник стабилизировался в районе Гуляй Поля и там совершил попытку тактического продвижения", - добавил Грабский.

Напомним, "трасса жизни" в Бахмуте под угрозой, ситуация плохая: "Если будет приказ отойти...".

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару. Рухнула часть многоэтажки.

Кроме того, Politeka.net писала, что страшный пожар вспыхнул после новой атаки "шахедами".