В результате новой атаки оккупантов возникли пожары на Винничине и Полтавщине, появились кадры с мест.

Так, на ликвидацию ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

В Винницкой области пожар уже ликвидирован.

В Полтавской области, на утро ликвидация последствий обстрела продолжается.

Предварительно, к счастью, без жертв.

«Благодарю всех наших героев без оружия, кто боролся с огнем в эту адскую ночь», - отметил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате атаки вспыхнули масштабные пожары. Из-за черного діма буквально не видно неба.

Напомним, ночью враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Также россияне атаковали "шахедами" украинскую столицу.

Всего этой ночью россияне запустили по Украине до 12 дронов-камикадзе. Сбить удалось восемь из них.

Между тем стало известно, что за осень-зиму было уничтожено 1,5 тысяч воздушных целей РФ.

В настоящее время Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов, так и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО израсходовало большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Кроме того, Politeka.net писала, что судно с россиянами на борту пылает в море.

Кроме того, Politeka.net писала, что часть многоэтажки упала после нового авиаудара.