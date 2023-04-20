О последствиях атаки сообщили в ОК "Север", пишет Politeka.net.

«Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилом доме. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все на что способны россияне», – сообщили в ОК, опубликовав также страшные кадры.

На них можно увидеть, что часть дома в результате удара рухнула, квартиры превратились в руины.

«Нелюди», «Какой ужас», – комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Добавим, по предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.

Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ударные БПЛА, тактическая авиация) произведены обстрелы 97 населенных пунктов, подтверждено поражение 39 объектов инфраструктуры.

Предварительно 1 человек погиб и 11 ранены.

Напомним, украинцев ошеломили условия жизни российских военнопленных – как в санатории.

Также сообщалось, что Одесчину всколыхнули новые удары и взрывы.

Кроме того, Politeka.net писала, что стали известны обстоятельства гибели экснардепа Олега Барны.