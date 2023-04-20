О последствиях атаки сообщили в ОК "Север", пишет Politeka.net.
«Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилом доме. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все на что способны россияне», – сообщили в ОК, опубликовав также страшные кадры.
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На них можно увидеть, что часть дома в результате удара рухнула, квартиры превратились в руины.
«Нелюди», «Какой ужас», – комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.
Добавим, по предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.
Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ударные БПЛА, тактическая авиация) произведены обстрелы 97 населенных пунктов, подтверждено поражение 39 объектов инфраструктуры.
Предварительно 1 человек погиб и 11 ранены.
Напомним, украинцев ошеломили условия жизни российских военнопленных – как в санатории.
Также сообщалось, что Одесчину всколыхнули новые удары и взрывы.
Кроме того, Politeka.net писала, что стали известны обстоятельства гибели экснардепа Олега Барны.