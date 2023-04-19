Незадовго до своєї загибелі на передовій колишний народний депутат Олег Барна зробив допис на своїй сторінці в Facebook.

Звертаючись до Бога, Олег Барна просив дарувати йому силу і наснагу, щоб боротися з окупантами, пише Politeka.net.

«Господи! Даруй силу і наснагу, допоможи звільнити нашу землю від російського нелюда та від московскього попа! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!».

У коментарях до допису українці висловлюють співчуття родині і друзям Барни.

«Царство Вам небесне. Вічна памʼять»,

«Спочивайте з Богом, пане Олеже»,

«Вічна і світла пам'ять Герою»,

«Дуже тяжко... я завжди слідкувала за його постами... так не повинно бути... Гортала ФБ ... і шок... Вічна пам'ять Герою».

Також Олег Барна розповідав у Facebook про смачні гостинці на Великодній стіл для його підрозділу 68 Єгерської бригади.

«Особливо подяка за образки Святої Покрови Пресятої Богородиці, які нас будуть оберігати, та за молюнки від дітей із привітаннями і побажаннями здоров'я та Перемоги. Щиросердечно вам вдячні!», - писав Олег Барна.

Нагадаємо, колишній народний депутат Олег Барна, найімовірніше, загинув у бою. У бригаді, де служив Барна, повідомили, що найімовірніше, Олег Барна загинув, але його тіло ще не евакуювали.

Нардеп від Євросолідарності Ірина Геращенко написала у Facebook:"Брат Олега, Степан, зараз говорив з Петром Порошенко, підрозділ Олега поки не підтверджує загибель побратима, тіла ніхто не бачив. Молимося, аби трапилося диво".

Про загибель Олега Барни повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, Барна загинув 17 березня.

18 березня екснардепу повинно було виповнитись 56 років.

«На війні загинув депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Барна. Це вже другий народний депутат ВР мого скликання, який загинув на війні захищаючи Україну. В березні минулого року захищаючи Київ від російських загарбників, загинув нардеп Олександр Марченко. Вічна пам‘ять віддавшим життя за Свободу і Незалежність України. Мої співчуття рідним та близьким», - написав у своєму телеграм-каналі політик, громадський діяч і колишній народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, сильна пожежа спалахнула після нової атаки "Шахедами".

Також повідомлялось, що Україна може компенсувати відсутність літаків під час контрнаступу.

Крім того Politeka.net писала, що Шойгу перехитрив "вагнер" і Пригожина.