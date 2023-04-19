Згідно з офіційними даними, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було знищено 10 із 12 дронів-камікадзе, пише Politeka.net.

«Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували», - йдеться у повідомленні ОК «Південь» про атаку минулої ночі.

На щастя, люди не постраждали.

Також з’явилися кадри з місця атаки, на яких можна побачити, що на місці влучання спалахнула дуже сильна пожежа.

"Нелюди", "Треба шукати серед місцевих тварин, хто здав" - коментують користувачі соцмереж страшні фото.

Додамо, тим часом стало відомо, що у ніч на 19 квітня, сили протиповітряної оборони також знищили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, екснардеп Олег Барна залишив послання перед своєю загибеллю.

Також повідомлялось, що окупанти вдарили авіацією по будинкам на Луганщині.

Внаслідок атаки загинуло троє людей – нещасних не змогли врятувати з палаючого будинку через щільний артобстріл.

Крім того Politeka.net писала, що росіяни змінили стратегію в Бахмуті.