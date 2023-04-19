Згідно з офіційними даними, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було знищено 10 із 12 дронів-камікадзе, пише Politeka.net.
«Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували», - йдеться у повідомленні ОК «Південь» про атаку минулої ночі.
На щастя, люди не постраждали.
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Також з’явилися кадри з місця атаки, на яких можна побачити, що на місці влучання спалахнула дуже сильна пожежа.
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Додамо, тим часом стало відомо, що у ніч на 19 квітня, сили протиповітряної оборони також знищили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.
Нагадаємо, екснардеп Олег Барна залишив послання перед своєю загибеллю.
Також повідомлялось, що окупанти вдарили авіацією по будинкам на Луганщині.
Внаслідок атаки загинуло троє людей – нещасних не змогли врятувати з палаючого будинку через щільний артобстріл.
Крім того Politeka.net писала, що росіяни змінили стратегію в Бахмуті.