Согласно официальным данным, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» было уничтожено 10 из 12 дронов-камикадзе, пишет Politeka.net.

«Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали», - говорится в сообщении ОК «Юг» об атаке минувшей ночью.

К счастью, люди не пострадали.

Также появились кадры с места атаки, на которых можно увидеть, что на месте попадания вспыхнул сильнейший пожар.

"Нелюди", "Надо искать среди местных животных, кто сдал" - комментируют пользователи соцсетей страшные фото.

Добавим, тем временем стало известно, что в ночь на 19 апреля силы противовоздушной обороны также уничтожили российский беспилотник в небе над Днепропетровщиной.

Напомним, экс-нардеп Олег Барна оставил послание перед своей гибелью.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиацией по домам в Луганской области.

В результате атаки погибли три человека – несчастных не смогли спасти из горящего дома из-за плотного артобстрела.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.