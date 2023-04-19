Согласно официальным данным, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» было уничтожено 10 из 12 дронов-камикадзе, пишет Politeka.net.
«Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали», - говорится в сообщении ОК «Юг» об атаке минувшей ночью.
К счастью, люди не пострадали.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Операторы связи меняют правила и цены: кого из украинцев коснется
Дом сгорел вместе с людьми после нового авиаудара рф: названо количество жертв
Ему было всего 38 лет: трагедия произошла у группы "Бумбокс" с Андреем Хлывнюком, первые подробности
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Также появились кадры с места атаки, на которых можно увидеть, что на месте попадания вспыхнул сильнейший пожар.
"Нелюди", "Надо искать среди местных животных, кто сдал" - комментируют пользователи соцсетей страшные фото.
Добавим, тем временем стало известно, что в ночь на 19 апреля силы противовоздушной обороны также уничтожили российский беспилотник в небе над Днепропетровщиной.
Напомним, экс-нардеп Олег Барна оставил послание перед своей гибелью.
Также сообщалось, что оккупанты ударили авиацией по домам в Луганской области.
В результате атаки погибли три человека – несчастных не смогли спасти из горящего дома из-за плотного артобстрела.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.