Россияне продолжают беспощадно выжигать украинскую землю вместе с домами и жизнью мирных граждан.

Под огнем остается и Донецкая область, пишет Politeka.net.

Так, по данным руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко, на Волновахском направлении в Угледарской общине Новоукраинка обстреляна из Градов, Богоявленка — из артиллерии, Пречистовка — зажигательными боеприпасами.

На Донецком направлении были зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.

На Горловском направлении один человек погиб в Часовоярской общине. В Бахмуте оккупанты разрушили две многоэтажки и восемь частных домов.

Еще два дома повреждены в Торецком обществе. Константиновка получила удар ракетами С-300 — повреждена недостройка.

На Лисичанском направлении один человек был ранен в Заречном Лиманской общине.

Всего за сутки оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще один человек был ранен.

Между тем стало известно, что в Авдеевке Донецкой области до сих пор проживает 1790 человек.

Об этом сообщил начальник местной военной администрации Виталий Барабаш.

За прошедшие сутки из города выехало только семь человек. По словам Барабаша, гуманитарной помощи местным жителям достаточно. Почти каждый день людям завозят продукты питания, средства гигиены и лекарства.

Добавим, что за прошедшие сутки россияне обстреляли село Кизомыс Херсонской области. Жертвой атаки стал 59-летний мужчина.

По информации Херсонской ОВА, россияне всего 63 раза обстреляли мирные населенные пункты области.

Херсон войска рф атаковали 4 раза, выпустив по городу 13 снарядов. За прошедшие сутки из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое – получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, Украина пережила еще одну адскую ночь - кафиры атаковали "шахедами" из новой партии.

После атаки вспыхнули сильные пожары – небо стало черным от дыма.

Также Politeka.net писала, что среди российского города взорвалась авиабомба.