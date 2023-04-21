«Вагнеровцы» снова попытались прорваться к «трассе жизни» в Бахмуте.

Вражеские войска пытались продвинуться к Ступочкам в 14 км северо-западнее Бахмута, тогда как «вагнеровцы» продолжали атаки из центральной, южной и северной частей Бахмута, пишет Politeka.net со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны .

В сводке указывается, что наемники «вагнера» пытались продвинуться к шоссе 0506 или к так называемой «трассе жизни», проходящей через Хромово в Бахмут и которое ВСУ используют как наземную линию связи с Бахмутом.

Тем временем бойцы ВСУ сообщают, что оккупанты действительно очень близко приблизились к трассе.

Так, боец, который ведет телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон», сообщил, что все разговоры о контроле трассы жизни оккупантами – ложь, «но они очень близко».

«Смотрите, если будет приказ отойти, трагедию не делайте, потому что они могли быть уже под Славянском. Пока приказа нет», – сообщил «демон».

В свою очередь украинский защитник под ником «Бахмутский» сообщает в своем телеграмм-канале, что трасса под контролем украинцев, но оккупанты подошли очень близко к трассе.

«Всю ночь шли бои, от слов побратима: пока держим трассу, мясо подошли группами. Сегодня ночью ребята сделали стягивание от второй улицы, ЖД – позиционные бои, Аллея Роз – мясо лезут, ребята держат оборону. Корсунского – позиционные бои, рельсы – стоим на позициях…», - сообщил боец, добавив, что россияне также активизировались.

«Ситуация плохая, но пока контролируемая!», - сообщил защитник.

Также он подчеркнул, что из Бахмута ВСУ не уходят.

«Вы кого взяли в котел? Волнуйтесь, чтобы вы в котел не попали», - добавил боец, обращаясь к россиянам.

Напомним, Авдеевка под угрозой окружения.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару. Рухнула часть многоэтажки.

Кроме того, Politeka.net писала, что страшный пожар вспыхнул после новой атаки "шахедами".