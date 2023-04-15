Кроме того, Жданов назвал направление, кроме Бахмута, где ситуация крайне опасная.

Так, военный в своем youtube-канале подтвердил, что ситуация на донецком направлении тяжелая.

"Положение в Бахмуте - тяжелое, но за прошедшие сутки в городе и на оперативном направлении Бахмута существенных изменений не произошло. Противник успеха не имел нигде, на на одном участке этого фронта. Несмотря на то, что они там все усилили, усугубили и увеличили и привезли резервы, "зажигалки" применили - это не повлияло на ситуацию на фронте", - говорит Жданов.

Также он назвал еще несколько направлений, где ситуация "накаляется" из-за того, что противник подтягивает резервы и готовится к штурму.

"Авдеевка-Марьинка - здесь противник подтягивает резервы и пытается закрепиться на трассе к западу от Новобахмутовки. Продолжаются бои в Первомайском и Марьинке. То же самое отмечаем, что за последние сутки противник успеха не имел. Возле Угледара они пытаются возобновить штурмовые действия, они свозят туда личный состав и пытаются сформировать ударные подразделения, но пока все это выглядит сыро и непонятно, пока никаких наступательных, штурмовых действий они в районе Угледара не проводят, только готовятся", резюмировал Олег Жданов.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что Запад боится увеличить возможность украинской армии, что на это указывает: "Уже во всем мире военные заметили...".

Кроме того, Politeka.net, вернуть Крым будет проще, чем Донбасс: каких ошибок нельзя допустить.