Кроме того, Жданов назвал направление, кроме Бахмута, где ситуация крайне опасная.
Так, военный в своем youtube-канале подтвердил, что ситуация на донецком направлении тяжелая.
"Положение в Бахмуте - тяжелое, но за прошедшие сутки в городе и на оперативном направлении Бахмута существенных изменений не произошло. Противник успеха не имел нигде, на на одном участке этого фронта. Несмотря на то, что они там все усилили, усугубили и увеличили и привезли резервы, "зажигалки" применили - это не повлияло на ситуацию на фронте", - говорит Жданов.
Также он назвал еще несколько направлений, где ситуация "накаляется" из-за того, что противник подтягивает резервы и готовится к штурму.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Под завалами есть люди: оккупанты ударили по пятиэтажным домам, первые кадры и детали
Через неделю закончатся боеприпасы: назван единственный способ, как выбить россиян из Крыма
"Еще более опасные, чем российские ракеты": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны рф
Украинским спортсменам запретили выступать на турнирах с россиянами, появилась реакция: "Какой бред..."
"Авдеевка-Марьинка - здесь противник подтягивает резервы и пытается закрепиться на трассе к западу от Новобахмутовки. Продолжаются бои в Первомайском и Марьинке. То же самое отмечаем, что за последние сутки противник успеха не имел. Возле Угледара они пытаются возобновить штурмовые действия, они свозят туда личный состав и пытаются сформировать ударные подразделения, но пока все это выглядит сыро и непонятно, пока никаких наступательных, штурмовых действий они в районе Угледара не проводят, только готовятся", резюмировал Олег Жданов.
Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.
Также сообщалось, что Запад боится увеличить возможность украинской армии, что на это указывает: "Уже во всем мире военные заметили...".
Кроме того, Politeka.net, вернуть Крым будет проще, чем Донбасс: каких ошибок нельзя допустить.