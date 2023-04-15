Украина выстоила не только благодаря умениям украинских защитников, но и техники Запада. Хотя все еще есть тревожный момент в передаче вооружений.

Благодаря союзникам Украина получает не только гумманитарную помощь, но и военную. ВСУ получают все более современную и передовую технику. При этом Запад все еще игнорирует просьбу Украины о передаче истребителей F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире канала "Caliber Az" заявил, что Запад очень боится увеличить возможность украинской армии.

Агиль Рустамзаде заявил, уже во всем мире военные заметили, что Запад не позволяет украинской армии в разы увеличить боевую мощь и возможности.



"Не дают ни истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS или его аналоги, которые могут использоваться на 300-500 км и помочь ВСУ. Вот это указывает на то, что Запад очень боится резко увеличить возможность украинской армии. Ситуация меняется, возможно будет перелом. Возможно, наконец пойдут в достаточном колличестве боеприпасы, дадут истребители и дальнобойные ракеты", - добавил он.

Эксперт отметил также, что Украина сейчас проводит тактические оперции на фронте. Но речь не идет о масштабном контрнаступлении. Как считает Агиль Рустамзаде, ВСУ сейчас к нему не готовы. Более того, по его мнению, ВСУ не будут готовы к контрнаступлению до конца весны и началу лета. Оно якобы произойдет ближе к середине лета.

При этом военный аналитик похвалил использование ВСУ разного вида дронов.

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