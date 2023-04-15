Благодаря союзникам Украина получает не только гумманитарную помощь, но и военную. ВСУ получают все более современную и передовую технику. При этом Запад все еще игнорирует просьбу Украины о передаче истребителей F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS.
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире канала "Caliber Az" заявил, что Запад очень боится увеличить возможность украинской армии.
Агиль Рустамзаде заявил, уже во всем мире военные заметили, что Запад не позволяет украинской армии в разы увеличить боевую мощь и возможности.
"Не дают ни истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS или его аналоги, которые могут использоваться на 300-500 км и помочь ВСУ. Вот это указывает на то, что Запад очень боится резко увеличить возможность украинской армии. Ситуация меняется, возможно будет перелом. Возможно, наконец пойдут в достаточном колличестве боеприпасы, дадут истребители и дальнобойные ракеты", - добавил он.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украинским спортсменам запретили выступать на турнирах с россиянами, появилась реакция: "Какой бред..."
Россияне сбросили авиабомбу на школу: есть жертвы, часть здания рухнуло
Россияне бросают Бахмут и готовятся атаковать другой город: "Может создать нам некоторые проблемы"
Популярный овощ рекордно упал в цене: стоимость снизилась до 4 гривен за килограмм
Эксперт отметил также, что Украина сейчас проводит тактические оперции на фронте. Но речь не идет о масштабном контрнаступлении. Как считает Агиль Рустамзаде, ВСУ сейчас к нему не готовы. Более того, по его мнению, ВСУ не будут готовы к контрнаступлению до конца весны и началу лета. Оно якобы произойдет ближе к середине лета.
При этом военный аналитик похвалил использование ВСУ разного вида дронов.
Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина - это блеф.
Как сообщала Politeka, определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.
Также писала Politeka, как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.