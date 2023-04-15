Донбасс будет вернуть сложнее Крыма, но надо не допускать ошибок россиян.

Об этом заявил директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Радио НВ.

"Не надо надеяться, что Донбасс так "посыпается", как "посыпалась" прошлой осенью Харьковщина. Надо понимать, что например освобождение Крыма является значительно проще задачей, чем увольнение Донбасса с военной точки зрения. Поэтому не удивляемся, если вдруг окажется, что Севастополь мы возьмем раньше Донецка, а может быть и по-другому.

Но главное, я очень надеюсь, что мы точно не повторим ошибку орков в прошлом и в этом году и брать Донбасс "в лоб". Возможно, будут какие-то дальние, очень обходные операции с тем, чтобы избежать такого протискания в плотной застройке, городской и промышленной агломерации. Такого протискания метр за метром как продвигаются орки.

Я очень надеюсь, что наша операция по увольнению Донбасса будет совсем по-другому организована. Возможно, даже через территорию россии", - говорит Евгений Дикий.

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