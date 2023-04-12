Украинский город Бахмут россияне превратили в настоящий ад на земле, а воины ВСУ в город-крепость, который держится благодаря их сверхусилиям.

Что именно помогает бойцам ВСУ устоять и выжить в аду, рассказал командир отдельного батальона отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ подполковник Александр Жарский, пишет Politeka.net.

По его словам, удерживая позиции под Бахмутом, пытаясь выдержать и физически, и психологически «мясные штурмы» российских захватчиков и непрерывные обстрелы они в батальоне говорили друг другу: «Я бьюсь за тебя, а ты – бьешься за меня».

"И такая психологическая установка помогла нам выстоять и удержать позиции в условиях, когда атаки вражеской пехоты могли продолжаться даже 36, а то и 48 часов. В тяжелых кровопролитных пехотных боях с россиянами мы поняли, что предел мотивации украинского солдата к сопротивлению врагу и желание победы можно поднимать. Иначе у нас не было бы шансов выйти из того ада живыми", - цитирует командира Министерство обороны Украины.

Именно в боях под Бахмутом, говорит Жарский, у бойцов появился инстинкт хищника – непреодолимое желание уничтожить врагов, которых нельзя даже назвать войском.

«Ибо это – убийцы, насильники и мародеры, которые ничего общего с войском не имеют. И когда палач сталкивается на поле боя со свободным человеком, защищающим свой дом, он никогда не победит!», - уверен командир отдельного батальона отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Тем временем в Сети появились новые кадры боев за Бахмут. На кадрах можно увидеть, что вокруг одни руины.

Помещение, когда-то являвшееся школьным классом, превратилось в поле боя.

Напомним, что украинский защитник рассказал о ситуации в Бахмуте, сообщив, что там сейчас хуже, чем в аду.

Также сообщалось о новом законе, который изменит жизнь россиян кардинально – "теперь в окопы можно отправить почти всех".

Кроме того, Politeka.net писала, что повестки в Украине будут вручаться по-новому – Кабмин изменил правила.