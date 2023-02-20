Как пишет Politeka.net, Екатерина "Пташка" Полищук - украинская парамедик, которая обороняла Мариуполь на "Азовстали". После этого защитница попала в российский плен, где пробыла некоторое время, но была обменяна и вернулась в Украину. Теперь Полищук довольно успешная блогерка, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где в этот раз парамедик решила рассказать о важном дне.

"Вчера был мой второй день рождения", - написала Пташка и показала каску. Екатерина не стала уточнять, что произошло, но парамедик в последнее время выезжала на фронт с концертами для защитников и, возможно, попала под обстрел.

"А сегодня день день рождение Пташки и пробуждения Украины. В ночь с 19 на 20 родилась моя душа. Отомстим", - продолжила Екатерина.

Стоит отметить, что в ночь с 19 на 20 февраля произошли те самые кровавые события на Майдане в 2014 году. 20 февраля погибли 48 протестующих, а всего в списки Героев Небесной Сотни попали 107 человек. В честь них учрежден День Героев Небесной сотни - памятный день в Украине. В этом году празднуется девятая годовщина с момента кровавых событий.

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