Защитница Мариуполя и "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась волшебным фото в соцсети.

Екатерина прошла через русский плен и вернулась домой, и теперь часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни.

Да, на этот раз Катя выложила в соцсети фото с ребенком на руках.

“Доченька:) как успокаивало и внушало надежду это маленькое чудо в животике, который я так любила гладить и который так делился теплом. Как много эта красавица прошла… люблю ее», – написала Екатерина Полищук.

Она также пошутила, что ее часто путали с подругой, Марьяной Мамоновой, которая также служит военным врачом в ВСУ и была в плену и освобождена на последних неделях беременности. В ночь на 25 сентября родила здоровую девочку. Девочку назвали Анной. Однако, как признается мама, она до последнего не знала о пол ребенка.



«Всем, кто путал меня с mariasha_mamonova и спрашивал: «где твоя дочь» посвящается. Вот. Жду заголовков от рассеянных и ленивых СМИ, которые никогда не дочитывают посты: «Пташка скрывала беременность, кто отец?», - пошутила Полищук.





Кроме того, Politeka.net писала, что «Пташка» показала, как к ней прямо из окопов обратился боец ​​– видео.

Ранее "Пташка" рассказала о своей важной миссии, украинцы поддержали.





