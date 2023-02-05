Защитница Мариуполя и "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась волшебным фото в соцсети.
Екатерина прошла через русский плен и вернулась домой, и теперь часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни.
Да, на этот раз Катя выложила в соцсети фото с ребенком на руках.
“Доченька:) как успокаивало и внушало надежду это маленькое чудо в животике, который я так любила гладить и который так делился теплом. Как много эта красавица прошла… люблю ее», – написала Екатерина Полищук.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Баржа с 860 тоннами пшеницы пошла ко дну на Одесчине: кадры с места происшествия
Сбежавший в США Влад Яма после новой волны хейта обратился к украинцам: "Ваши ожидания..."
Новые правила денежного довольствия: украинцам разъяснили, что будет с выплатами с февраля
Украинка на седьмом месяце беременности провалилась под лед: подробности происшествия
Она также пошутила, что ее часто путали с подругой, Марьяной Мамоновой, которая также служит военным врачом в ВСУ и была в плену и освобождена на последних неделях беременности. В ночь на 25 сентября родила здоровую девочку. Девочку назвали Анной. Однако, как признается мама, она до последнего не знала о пол ребенка.
«Всем, кто путал меня с mariasha_mamonova и спрашивал: «где твоя дочь» посвящается. Вот. Жду заголовков от рассеянных и ленивых СМИ, которые никогда не дочитывают посты: «Пташка скрывала беременность, кто отец?», - пошутила Полищук.
Кроме того, Politeka.net писала, что «Пташка» показала, как к ней прямо из окопов обратился боец – видео.
Ранее "Пташка" рассказала о своей важной миссии, украинцы поддержали.