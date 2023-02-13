Парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которая защищала Мариуполь на Азовстали, ответила на хейт, получив поддержку от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Екатерина "Пташка" Полищук - известная украинская парамедик, которая защищала Мариуполь находясь на Азовстали. Защитница с другими силами обороны сдалась в плен, а после этого вернулась в Украину в итоге одного из обменов. Теперь Екатерина ведет блог в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз Полищук решила ответить на хейт украинцев, поделившись фото с поэтом Павлом Вышебабой.

"Спасибо. Оно, пожалуй, полегче. Легче вместо сидеть в грязи и снегу по самые глаза, вместо таскать тяжелые коробки с волонтером, вместо дня и ночи волонтерить в госпитале – писать гневные посты и комментарии, что, мол, Пташка завербована, Пташка уже не та, 12 кг, не тот бренд одежды, не тот салон красоты, не тот человек на фото рядом, не те слова написал о тебе другой блоггер (и виновата, конечно, кто? Правильный ответ, Пташка)", - написала Екатерина и предложила забрать ее работу любому хейтеру.

Украинцы в комментариях решила поддержать Екатерину:

"Катя, Вы символ… Разве стоит этот лай всего сделанного, всего пережитого… Катя, ни шагу назад!";

"Чем больше публичности, тем больше собираются вокруг злых языков, иначе никак. Но благодарности и уважения к тебе в разы и разы больше".

Также Полищук опубликовала свое селфи, где решила поблагодарить украинцев.

"Публикация благодарности. Каждому сердцу, каждому разуму и каждой душе, поддерживающей меня. Каждой девушке и каждому юноше, ребенку, женщине, мужчине, бабушке и дедушке".

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