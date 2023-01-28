Пережившая российский плен защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Птичка", поразившая украинцев своим пением, поделилась в Instagram фото с мамой.

Всему свое время и свое место. Что-то идет, что-то приходит. Мы совершаем ошибки. Падаем. Плачем и караем судьбу. Но ведь завтра это пройдет. Или послезавтра. Не пройдет ли, но это "завтра" и "послязавтра" точно БУДЕТ!", - написала Екатерина Полищук.





Также она поделилась советом, как пережить трудные времена и получить поддержку от близких.



“Наблюдение 17: если вам нужна поддержка и понимание – ваши друзья не поймут просьбу о помощи, которая будет звучать в форме обвинений. Если они тебе нужны – скажи! Они не догадаются. Они не тупые. Они – люди. Обычные и столь же уязвимые. Поэтому не отталкивайся, если любишь как жизнь. Не будь как я”, - написала "Птичка".

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что усвоение этики самоограничений – это путь к преодолению расточительности и незаконному обогащению во власти.

Также Politeka писала о том, что Спивак сообщил, что в Украине открыли важный внутренний фронт.