Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети милое фото, а в подписи к нему рассказала, за что ее критикуют некоторые украинцы.

Как известно, после российского плена и возвращения домой, "Пташка" начала активно заниматься соцсетями, она волонтерит, помогает в работе с возвращением пленных и занимается дипломатической работой. Однако, именно из-за дипломатической работы девушка наткнулась на критику некоторых украинцев.

В своей публикации Полищук рассказала: "Меня спросили: "Дипломатические поездки? Разве ты дипломат? Не позорься". Да, я и не военная, не медик, не психолог, не мотиватор, как и десятки, сотни тысяч наших ребят, которые до 24.02 (кто-то к 2014) были инженерами, учителями, электриками, водителями, воспитательницами, швеями, продавцами, изобретателями, артистами, бухгалтерами… Но взяли в руки оружие, мед-рюкзак, руль эвакуационной машины, карту, рацию и пошли защищать также и тех, кто может и учился на дипломатов, и тех, кто не учился, но тяжелым ежедневным трудом получают Украина оружие, технику, добиваются обменов украинских военнопленных и санкций для врага. Да, я не политик, медик или военная. По образованию я – музыкант. Я – женщина. Я тоже охотно оберегала бы домашний огонь. Но мой дом разрушают, а огонь… За кровью – украинка. За судьбой – воин. По имени Пташка".

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