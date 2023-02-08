Как пишет Politeka.net, Екатерина Полищук (Пташка) - известная украинская парамедик, которая находилась на "Азовстали" в Мариуполе, который был в осаде российских войск. После этого все защитники сдались в плен и Екатерина прошла через российский плен. Сейчас Полищук уже вернулась домой и активно ведет свой блог в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз "Пташка" не смогла пройти мимо трагедии в Турции, которая произошла накануне.

"Турция, прими мои соболезнования", - написала лаконично Екатерина в сторис.

Стоит отметить, что землетрясения прошли в Турции 6 февраля. Первое землетрясение было еще ночью, а второе уже днем. В результате трагедии погибли уже более 11 тысяч человек. Стоит отметить, что землетрясение произошло на востоке Турции, а также частично в Сирии.

А до этого Екатерина Полищук в своем блоге рассказала, за что любит Украину:

"Возвращение домой перечеркивает и много суток в пути, работе, волнениях и стрессе, усталости, боли и печали. Я люблю свою страну. Не за, а вопреки. Люблю в ее испытаниях, в ее нраве, в ее непомерности. Когда я была в храме в Стамбуле после дипломатической встречи с Его Всесвятостью Варфоломеем (все поехали на экскурсию, а я просто долго сидела в храме, хоть я и не религиозный человек) я поняла, что для меня (!) Бог - не отдельный дедушка на облаке".

Напомним, "Пташка" из Азовстали столкнулась с обвинениями украинцев и резко ответила

А еще Politeka сообщала, что "Пташка" из Азовстали сделала признание и опубликовала трогательное фото

Также Politeka писала, что "Пташка" из "Азовстали" поразила фото с самым близким человеком



