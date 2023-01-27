Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети подборку фото и откровенно поделилась своими переживаниями.

На новых снимках Катя запечатлена в тусклой комнате с мягким светом, на одном из фото она держит в руках бокал вина. Как видно, здесь на ней желтая клетчатая рубашка. Ранее в одном из интервью "Пташка" рассказывала, что эта рубашка принадлежала ее близкому другу, который погиб на войне.

В подписи к публикации девушка поделилась совими переживаниями. По словам Полищук, после фронта и российского плена она пытается найти себя в мирной жизни, однако, у нее это не очень получается. Катя призналась, что она лучше всего чувствует себя там – на войне, там она нужна.

"Эгоистично, цинично, но правда. Это моя стихия, моя волна, мое внутреннее состояние. Мой дом там, где мои собратья. Моя кровь – кровь, орошающая украинскую землю в битве за ее свободу и суверенность. Мое пение – роса, покрывающая на рассвете нашу технику. Мои чувства резонируют со звуком минометов. Я не знаю, что с этим делать и ищу себя здесь, однако, кажется, это бесполезно. Я делаю новую татуировку, изучаю игру на новых для меня музыкальных инструментах, меняю стиль и род занятий, танцую… Однако, кажется, война во мне неизлечима. Казалось бы – все просто. Скептики так и скажут – да возвращайся на фронт, в чем проблема? Пожалуй, вы правы. А может, и нет. Сообщение размышлений и откровений", - поделилась "Пташка".

Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.

Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.