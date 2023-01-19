Как пишет Politeka.net, Екатерина Полищук (Пташка) - известная украинская защитница, которая была на Азовстали, а также пережила российский плен, после чего вернулась обратно в Украину. Екатерина также активно ведет блог в телеграм-канале, где рассказывает о своей жизни.

В этот раз Полищук сообщила, что не смогла спать последнюю ночь. И ночью ее посетили довольно интересные мысли.

"Как многие из вас могли заметить, сегодня у меня была бессонная ночь. Так вот, посетила меня мысль, что абсолютно все прилеты по Киеву были, когда я была в другом месте... Только я в него еду, сразу стреляют по Киеву, каждый божий раз, когда я еду из Киева, то по Киеву стреляют. И один раз я спала. И я так сижу, думаю, черт, хоть бери и не спи и не едь никуда. Эта мысль мне пришла в часов шесть, в часов 9 я легла спать на два часа. Внимание, вопрос, мне что теперь, не спать или что? Ну... россияне, они как-то отслеживают? Они боятся, что я руками остановлю те ракеты, я не понимаю, как это работает...", - сказала Екатерина.

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