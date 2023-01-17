Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в телеграмм-канале фото со встречи с побратимом и его женой и рассказала, как спасала его в Мариуполе.

На новой фотографии Катя запечатлена с двумя парнями и девушкой, они весело улыбаются на камеру. Похоже, "Пташка" приехала в гости к своему побратиму, который еще будучи в Мариуполе рассказывал о своей возлюбленной, а по возвращению домой женился.

В подписи к публикации Полищук рассказала о том, как выхаживала этого бойца: "Наконец познакомилась с женой Котика, за которым ухаживала в Марике. Вот я его на себе вытащила. Но убедить, что она без ноги его будет любить еще больше, смогла. Теперь они – муж и жена. А Гриша – дружба и дружка. Кто следит за мной давно, видели в старости сообщения несколько месяцев назад, что они поженились. А теперь я хочу папу как у Кота. Но мама выгонит меня из дома. Как думаете, что это за тату? И тот, счастье молодым. И детишек как на небе звездочек".

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