Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя сообщила в своем телеграмм-канале неприятную новость.

Как оказалось, страницу мамы Кати в телеграмм взломали мошенники, так что она может стать источником дезинформации. "Пташка" предупредила пользователей, чтобы не открывали никаких сообщений и ссылок на странице ее мамы.

"Мою маму взломали в телеграмме мошенники. Прошу принять во внимание и не реагировать на ее сообщение в тг, не открывать ссылок", - написала Полищук.

Кроме того, ранее Катя сообщила пользователям своего телеграмм-канала, что частично делегировала его ведение человеку, которому доверяет. По словам девушки, она не всегда успевает вести страницу, так что теперь ей будет в этом помогать "доверенное лицо".

"Новости каждый день неутешительные или интересные, веселые или удручающие для вас теперь будет сообщать человек, которому я доверяю и знаю много лет, Велина. Даже когда я в поездках, болею, лечусь или воюю – канал будет жить дальше своей автономной жизнью и не будет зависеть от моих жизненных перепетий. Надеюсь, вы хорошо ее примете и будете с ней вежливы. Остальные посты о моей жизни и обо мне дальше вы будете читать от меня", - сообщила Полищук.

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