Известная на всю страну "Пташка" из Азовстали познакомила украинцев со своим новым другом.

Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в телеграмм-канале видео и познакомила подписчиков со своим новым другом – змеей Арсеном.

Как видно, в коротких роликах Катя снимает себя на видео со змей на руках. При этом она выглядит спокойной и совсем не боится этого пресмыкающегося.

"Это я скидаю Арсена, чтобы познакомились", - с улыбкой говорит Полищук в ролике, пока змея обвивает ее руку. А в подписи к публикации она написала просто: "Знакомьтесь, это Арсен".

А следующем ролике можно увидеть, как Арсен залез в капюшон худи, в которое одета Катя. Девушка анонсировала фолловерам, что вечером собирается провести эфир со своим новым другом.

Надо сказать, что пользователи очень бурно отреагировали на такое знакомство, многие испугались змеи:

"Привет, Арсен".

"Надеюсь, не Аваков".

"Очень приятно познакомиться".

"Арсену привет".

"Хорошенький".

"А можно погладить?".

"Арсен не кусается?".

"Кровь стынет".

"Красавчик".

"Пусть нашептывает вам что-нибудь приятное".

"А Арсена уже приучили кусать кацапов?".

"Это капец просто, как я их боюсь. Но Арсену все равно привет".

"Это мой кошмарный сон".

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