Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в телеграмм-канале видео и познакомила подписчиков со своим новым другом – змеей Арсеном.
Как видно, в коротких роликах Катя снимает себя на видео со змей на руках. При этом она выглядит спокойной и совсем не боится этого пресмыкающегося.
"Это я скидаю Арсена, чтобы познакомились", - с улыбкой говорит Полищук в ролике, пока змея обвивает ее руку. А в подписи к публикации она написала просто: "Знакомьтесь, это Арсен".
А следующем ролике можно увидеть, как Арсен залез в капюшон худи, в которое одета Катя. Девушка анонсировала фолловерам, что вечером собирается провести эфир со своим новым другом.
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Надо сказать, что пользователи очень бурно отреагировали на такое знакомство, многие испугались змеи:
"Привет, Арсен".
"Надеюсь, не Аваков".
"Очень приятно познакомиться".
"Арсену привет".
"Хорошенький".
"А можно погладить?".
"Арсен не кусается?".
"Кровь стынет".
"Красавчик".
"Пусть нашептывает вам что-нибудь приятное".
"А Арсена уже приучили кусать кацапов?".
"Это капец просто, как я их боюсь. Но Арсену все равно привет".
"Это мой кошмарный сон".
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