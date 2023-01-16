Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети видео, на котором показала, как к ней обратился украинский воин.
Как оказалось, защитник записал видеообращение к "Пташке" прямо сидя в окопе. Лицо парня на видео Катя заблюрила, а голос изменила, чтобы не раскрывать его личность. В ролике военный перед военным на земле стоит окопная свечка, а в своем обращении он благодарит Полищук, за помощь с этими свечками.
В свою очередь "Пташка" адресовала эту благодарность украинцам, которые продолжают бороться и поддержать свое войско: "Всем, кто не устал – спасибо. Всем, кого не сломать – спасибо. Эти слова благодарности не мне, они несокрушимому Народу Украины и всему миру, что с нами".
Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать видео:
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"Земной поклон вам, несокрушимые. Берегите себя".
"Всем, кто защищает нашу Украину от врага, низкий поклон! Верим и молимся! Пусть вас Бог хранит!".
"Спасибо нашим защитникам, которые отдают самое дорогое ради свободной Украины".
"Хотя не знаем лично, но ценим и понимаем".
"Слава героям Украины".
"Пташка молодец. Спасибо".
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