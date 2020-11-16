Интересно, что по этому поводу думают сами жители полуострова?

В России наконец-то нашли «виновных» в катастрофической ситуации с водой в оккупированном Крыму

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дефицит воды на полуострове спровоцировали сами крымчане из-за своего воровства, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Он назвал воровство «ключевой проблемой потерь» и подчеркнул, что этим необходимо серьезно заняться вплоть до привлечения правоохранителей.

«Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет, сколько попало», – цитируют слова чиновника журналиста.

Поэтому уже до 1 декабря должна появиться и быть утверждена программа по учету и контролю потерь воды вследствие несанкционированного отбора.

Хуснуллин также отметил, что изношенность водопроводной сети на полуострове на некоторых участках достигает 70%, в результате чего вода просто утекает в землю, хотя водоканалы заявляют о 50%. Чиновник уверен, что если проблемы решить и заменить магистрали, то «воды должно хватить».

Ранее мы сообщали, что из бюджета РФ планируют выделить около 50 миллиардов рублей на решение проблемы водообеспечения Крыма. В частности речь идет о строительстве опреснительных станций.

Тем временем один из «главарей» полуострова Владимир Константинов заявил, что подача воды из Украины в Крым больше невозможна. И этому есть сразу несколько причин. Это «убитый» за годы оккупации Северо-Крымский канал, качество воды, которую могут «отравить» с украинской стороны, неопределенность юридического оформления подачи воды на полуостров, а также вероятное изменение цены за воду, которая бы поставлялась.

Напомним, крымские пенсионеры выстроились в огромные очереди за деньгами от Путина.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.