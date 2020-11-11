Отказываться от аннексированного Россией полуострова Крым Украина не планирует
В тот же момент, вопрос водоснабжения аннексированного Россией Крыма для украинского правительства является едва ли не единственным рычагом давления на в страну-агрессора в вопросе его деоккупации.
В этом убежден представитель президента в Автономной Республике Антон Кориневич, передает "РБК-Украина".
Представитель Зеленского подчеркнул, что скептически относится к масштабным инфраструктурным проектам России в Крыму, в частности, строительства опреснительных установок и водоводов.
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"За все шесть лет аннексии российская власть предпочитала вкладывать средства не в решение проблем крымчан, а тратила деньги на такие проекты как Крымский мост и трасса "Таврида". И все это лишь для усиления военных возможностей и переброски войск", – убежден Кориневич.
По его словам, ничто не снимает с РФ обязанности прежде всего самостоятельно решить проблему с крымской водой, с каждым днем России будет труднее. Он еще раз напомнил принципиальную позицию Киева: "никаких разговоров о подаче днепровской воды до деоккупации полуострова".
"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма. Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", – резюмировал Кориневич.
Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.